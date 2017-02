Haitianos en Nogales no pueden ser empleados por falta de documentos

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Ninguno de los 12 haitianos que permanecen varados en Nogales pueden ser empleados ya que no cuentan con la documentación legal, explicó Cuauhtémoc Galindo Delgado.

El presidente municipal de Nogales dijo que hasta hoy la Delegación del Instituto Nacional de Migración no ha recibido ninguna solicitud para visa de trabajo y explicó que es la única manera de que puedan ser contratados.

"No podemos contratar a ninguna persona que no esté legalmente en el país, estaríamos cometiendo un delito como lo estuviera cometiendo también cualquier particular que decidiera contratarlos", dijo.

Comentó que desde su ingreso al país lo hicieron con datos de falsos y es esto lo que ahora complica su situación.