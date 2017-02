Por Jael Esparza

Hermosillo.- La reducción de diputados plurinominales pone en riesgo la representatividad de los partidos minoritarios en los congresos, aseveró el consejero del Instituto Estatal Electoral, Vladimir Gómez Anduro.

"Reducir los plurinominales implicaría un fortalecimiento de un sistema bipartidista, de dos partidos grandes, y si revisamos la lucha de los pluris o el impulso de los pluris ha sido precisamente de los partidos pequeños precisamente para decir que los votos se están desperdiciando", citó.

En el caso de los diputados de candidaturas independientes no aplica porque no son de fórmula, es decir, no entran como plurinominales, sin embargo los regidores sí por formar parte de una planilla.