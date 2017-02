Proteccionismo de Trump aumentarÃ¡ pobreza en MÃ©xico: Economista

Por Alán Aviña

Hermosillo.- Las políticas proteccionistas de Donald Trump podrían incrementar las condiciones de pobreza en México, y no ayudarán al crecimiento de la economía en Estados Unidos, indicó Héctor Guillén Romo, economista de la Universidad de La Sorbona de París.

El catedrático manifestó que la estela de empresarios que han ocupado espacios en los gobiernos de Italia, Chile y Estados Unidos ha impulsado políticas económicas que no han sido exitosas para sus países.

“Berlusconi en Italia era un empresario muy exitoso y acabó con el país; en Chile tuvieron también a Sebastián Piñera, otro empresario que no logró hacer gran cosa. No porque se triunfe en los negocios se puede ser un buen dirigente político. Porque la lógica para triunfar en los negocios no es la misma para enriquecer a un país”, comentó.