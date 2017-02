Acciones de FAS deben verse como algo cotidiano y permanente: Vocero

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción se deben ver como algo cotidiano, aseveró su vocero Salvador Avila Cortés.

La semana pasada, la Fiscalía cateó en Navojoa un domicilio propiedad de la ex diputada local Mónica Robles Manzanedo, esposa del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero; en otro operativo fue detenido Enrique Mendívil, ex funcionario de la Contraloría estatal.

"Se habla de que debemos de ir acostumbrándonos a ver las actuaciones de la Fiscalía en todo el Estado como algo permanente y como algo cotidiano", dijo.

Aclaró que los cateos no forzosamente terminan en aseguramiento de los bienes, esto lo determina el Ministerio Público si considera que el valor de la propiedad no coincide con los ingresos percibidos por el ex funcionario.