Hay que combatir retÃ³rica de Trump sobre inmigrantes: Julissa Arce

Hermosillo (Redacción).- A los ojos de Donald Trump y a los ojos de muchos estadounidenses los inmigrantes somos unos criminales, por eso hay que combatir esa retórica con nuestras historias, expresó Julissa Arce.

La indocumentada que trabajó con papeles falsos en Goldman Sachs, dijo en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para Reporte 100 que se debe tener mucho cuidado de no crear la historia del inmigrante bueno y el inmigrante malo, porque todos están en Estados Unidos porque se fueron a trabajar para darle un mejor futuro a sus familias.

“Como mi historia hay muchas historias igual, no que trabajaron en Goldman Sachs pero sí me han llegado muchas historias de mucha gente que también tiene trabajo que la gente no se imagina: hay doctores que son indocumentados, hay ingenieros, somos muchas personas que estamos bien”…

Recalcó que todos los que cruzan la frontera, aunque trabajen en el campo o en un restaurante también se están esforzando para tener una vida mejor.

El miedo a ser deportados siempre ha existido, mencionó Julissa, pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ese miedo ha incrementado “pero la realidad es que hemos vivido así desde siempre”.

La autora del libro “Entre las sombras del sueño americano” My (underground) american dream, destacó que ella al trabajar en una oficina del banco más importante del mundo no vivía la incertidumbre de que llegara Inmigración a pedirle sus papeles, como ocurre con los indocumentados que trabajan en los campos o en restaurantes, pero el temor por su estatus legal en Estados Unidos siempre está presente, sin importar los años que se tengan viviendo allá o el tipo de trabajo que se tenga.

Trump dice que va a deportar a millones de indocumentados, comentó, pero en realidad son 300 mil los que han cometido alguna felonía, que puede ser el hecho de trabajar con papeles falsos.

“No hay millones de indocumentados que sean personas criminales, pero eso es el problema, que de cada historia que ellos cuentan de una persona que comete un crimen, nosotros tenemos que contar una historia de humanidad, de que estamos aquí trabajando, que estamos estudiando, que nos estamos esforzando, que le estamos dando a este país nuestro talento”.