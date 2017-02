Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Un cartel improvisado con la frase "Bienvenido, Martín", fue la primera imagen que percibió cuando llegó al aeropuerto de Hermosillo, después de volar desde Chicago.

Martín Rafael Cárdenas García tenía 27 años sin ver a su familia, desde aquella despedida en la que emprendió su viaje sin papeles a Estados Unidos, en busca de una mejor vida económica.

Luego de esperar por más de dos décadas una llamada de su hermano, María del Carmen Cárdenas y su mamá perdieron la fe y tras varios intentos fallidos lo dieron por muerto.

“En una ocasión tuvimos información de que estaba en la morgue de Tijuana y ya estábamos preparados, con todo para viajar allá, pero contacté antes a la Policía Federal de aquí y ellos llamaron a la de Tijuana y les di las señas particulares de mi hermano”, dijo María del Carmen.

Fue hasta el 12 de diciembre de 2016 cuando recibieron la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hermosillo de que Martín había sido localizado y que sería deportado a Sonora.

"Mi hermano tenía ocho años buscándonos, pero no daba con la familia, se acercaba al Consulado para que lo ayudaran a encontrarnos pero no daban con nosotros; él llego a pensar que ya no tenía familia y que ya nadie de nosotros estaba en Hermosillo", recordó.

Un mar de emociones inundó a los hermanos, sobrinos y madre del hombre de 49 años de edad que fue repatriado. Las lágrimas brotaron al cruzar las primeras palabras con su hermano menor, relata María del Carmen.

“Yo no tenía ni la menor duda de lo que estaba viendo, porque era él de jovencito, yo lo abrazo, él me abraza y me llama por mi nombre, pero con tono de duda. Le dije que era yo y todos empezamos a abrazarlo. Hubo llanto y dolor de alegría e impotencia por tanto tiempo”, narró.

De no haber sido encontrado, Martín Cárdenas hubiera permanecido en un albergue de Estados Unidos.