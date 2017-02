Alán Aviña

Hermosillo.- Donald Trump piensa que el calentamiento global es un invento chino, pero lo que no sabe es que una sonorense es de las principales científicas de Estados Unidos que ha demostrado los estragos reales del cambio climático en el mundo.

La hermosillense Adriana Lucía Romero Olivares, doctorante del programa de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California, trasgrede todas las ideas del magnate convertido en presidente. Es mujer, mexicana, científica y estudia el cambio climático.

Romero Olivares realizó la investigación junto a John W. Taylor y Kathleen K. Treseder, denominada “Neurospora discreta as a model to assess adaptation of soil fungi to warming”, publicada en la revista científica de Estados Unidos “BMC Evolutionary Biology”, donde comprobó que los hongos en Alaska se adaptan a temperaturas elevadas y aumentan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que circulan en la atmósfera.

“Trump ha sido un negador de hechos y evidencia científica desde hace mucho tiempo y hay un terror en todo el área científica en general, especialmente los que trabajamos con asuntos de cambio climático, de que no haya fondos en este gobierno para la ciencia que nosotros hacemos, porque Trump es negador del cambio climático y cree que no está sucediendo y que fue inventado por los chinos”, comentó.

Además, es parte de una minoría muy especial en Estados Unidos. Es la única mexicana en el grupo de alrededor de 100 investigadores de la Universidad de California especializados en cambio climático, de los cuáles, el 90% son blancos caucásicos.

La hermosillense que pasa en días tranquilos cuatro horas en el laboratorio y 12 cuando es un día normal, es parte de un número minúsculo de mexicanos en Estados Unidos en estudios de posgrado.

“A la gente le llama la atención que sea mexicana y que esté haciendo un doctorado porque no hay mexicanos haciendo doctorados acá. Es un problema social bastante profundo. En el departamento donde trabajo somos alrededor de 60 estudiantes, más 30 profesores y soy la única mexicana. En realidad México no está representado en la ciencia en Estados Unidos”, contó.

Según conteos recientes, se estima que en norteamérica viven más de 34 millones de connacionales. De ese total que hacen su vida en el país de Trump, sólo 16 mil 694 son alumnos de colegios y universidades con visas de estudiantes, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SVEP, por sus siglas en inglés). Aún menores son los estudiantes de doctorado mexicanos en Estados Unidos como Adriana. Apenas llegaron a los mil 402 el año pasado.

La investigación que aún continúa de la hermosillense tiene una pertinencia científica que cae inoportuna en el nuevo orden político en Estados Unidos. Desde el primer día de mandato, Donad Trump mandó eliminar la información sobre el calentamiento global de la página de internet oficial de la Casa Blanca, y tiene la intención de finalizar con el trabajo del Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). También pretende salir del Acuerdo de París, firmado por una centena de países para revertir los efectos del cambio climático y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Pero hay una sonorense que seguirá generará conocimiento a pesar del contexto político, con una beca que apenas alcanza para sufragar sus gastos y con el sueño de volver a Sonora para no sólo hacer ciencia a gran nivel, sino cuidar al medio ambiente de los efectos del calentamiento global.

“En este momento hay mucho temor de que los avances en la ciencia en cuanto al cambio climático vayan a retroceder por culpa de Donald Trump”, dijo.