Inconforma a Organizaciones de Mujeres ser ignoradas en iniciativa

Por Jael Esparza

Hermosillo.- El Colectivo de Organizaciones de Mujeres se manifestó en contra de los diputados que elaboraron la iniciativa para crear la Ley del Instituto Sonorense de la Mujer, pues afirmaron que hicieron propuestas y no fueron tomadas en cuenta.

Francisca Duarte, integrante del grupo de mujeres, explicó que el 17 de enero enviaron una propuesta al Congreso del Estado, pero fue ignorada por los diputados, quienes elaboraron un dictamen por ellos mismos el 31 de enero.

“Ante esta situación, ante estas prácticas legislativas exhibidas en el Congreso del Estado y concretamente en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nosotras nos sentimos profundamente indignadas y profundamente extrañadas y enojadas por haber sido discriminadas, por no habérsenos consultado, porque nuestra iniciativa no aparece y estamos pidiendo que no se apruebe en pleno”, dijo.

La Ley que crea el Instituto Sonorense de la Mujer podría ser votada en la sesión de este jueves.