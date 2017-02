Por Jael Esparza

Hermosillo.- Los actos de buena fe no ayudan, porque lo único que se requiere es que el gobierno no gaste, opinó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Marcelo Meouchi Tirado.

Esto, en referencia al anuncio que hicieron los diputados del Congreso del Estado, quienes presentaron su plan de austeridad para ahorrarse 12 millones de pesos anuales.

“Lo que necesitamos hacer es que no gasten y si no gastan no necesitamos más impuestos y si no necesitamos más impuestos no necesitamos combustibles más caros”, dijo.