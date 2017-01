Inhumano, prohibir entrada de musulmanes a EU: Sobeida Espinoza

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Es inhumano que se prohíba el ingreso de musulmanes a Estados Unidos con el pretexto de que pudieran tener relación con terroristas, declaró Sobeida Espinoza, tras el decreto del presidente Donald Trump de no permitir la entrada al país a ciudadanos de varios países musulmanes.

La representante de la comunidad musulmana en Hermosillo señaló que el mandatario estadounidense está generando más odio y racismo.

“El señor Donald Trump y otros políticos conservadores están amplificando la xenofobia con estas leyes que están poniendo, y está yendo en contra de la libertad de expresión. Como dice la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que el Congreso no puede prohibir la libertad de la religión y la libertad de expresión, y eso, está escrito desde 1789”, aseveró.

Sobeida Espinoza nació en Sonoyta. Vivió en Estados Unidos por alrededor de 20 años. Actualmente vive en Hermosillo. Hace algunos años le empezó a interesar la religión musulmana.

La comunidad musulmana en la capital sonorense la conforman 50 personas. La mayoría son mexicanos. Hasta el momento no han tenido problemas en cruzar a Estados Unidos al explicar que al ingresar “al otro lado” no se visten de musulmanes. Además que los apellidos son mexicanos y no son ciudadanos de los siete países árabes y de Somalia, que tienen prohibida la entrada a la Unión Americana.

“Han venido hermanos musulmanes de Estados Unidos a Sonora y les hacen muchas preguntas por el simple hecho de que profesan esta religión”, apuntó.