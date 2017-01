Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Este año quedará instalada en Sonora la Policía Cibernética, aunque la fecha se definirá una vez que se aprueben los recursos federales a la Secretaría de Seguridad Pública, indicó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad en Sonora dijo que a partir de esta nueva área se investigarán con mayor prontitud los delitos que involucren el uso de redes sociales, como amenazas de tiroteos o atracos en establecimientos, ocurridos recientemente en el estado.

"Se está trabajando en ello, se trata de no criminalizar a los jóvenes, pero también que no caigan en las amenazas de redes sociales que hacen ciertas sectas y provocan noticias falsas que no llegan a la realidad y caen en psicosis", comentó.

Adolfo García Morales solicitó el apoyo de la sociedad para que supervise el uso que los jóvenes le dan al Internet y a las redes sociales.