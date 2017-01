Asegura Coesprisson productos derivados de la mariguana

Hermosillo (Periódico Entorno).- Personal de la Coesprisson ha asegurado 22 unidades de un producto utilizado como suplemento alimenticio que contenía derivados del cannabidiol, informó la dependencia de la Secretaría de Salud en Sonora.

A través de un comunicado, el titular la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), Pascual Soto, recordó que a partir de las recientes propuestas de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal para el Uso Medicinal de Derivados de la Cannabis realiza operativos en el Estado, a través de las 14 unidades de control sanitario con las que cuenta, para poder identificar si existe la venta de algún producto derivado del cannabidiol para uso medicinal.

En Hermosillo, se encontraron establecimientos donde se estaban vendiendo ya estos productos, lográndose asegurar al momento 22 unidades de un producto utilizado como suplemento alimenticio que contenía derivados del cannabidiol.

El funcionario estatal señaló que está a la espera de la aprobación y publicación de estas reformas que delimiten las reglas de operación de producción, así como de la venta de estos productos, para poder llevar a cabo acciones de vigilancia sanitaria.

“El secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, ha sido insistente con esta comisión en que realicen estos procesos de verificación y que se le dé seguimiento a cualquier tipo de denuncia por parte de la ciudadanía, para poder llegar a estos puntos de venta y asegurar dicho producto”, indicó el comisionado.

Al momento, no se han encontrado productos derivados del cannabidiol para uso medicinal.

Cabe señalar que esa autoridad sanitaria mantendrá los operativos y se advierte a la ciudadanía a no consumir productos que no cuentan con un registro sanitario como los que se conocen como “productos milagro”, pues pueden ocasionar riesgos a la salud, ya que no se conoce su contenido, ni si son reales las cualidades que prometen.

Una vez realizada la publicación de estas reformas y delimitadas las reglas de operación para la correcta dispensación de estos productos, es cuando podrá darse en tiempo y forma su venta en distintos establecimientos.