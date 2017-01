Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Un olvido total de las promesas de campaña encontró la asociación civil Sonora Ciudadana en la investigación que inició a través del "Promesómetro", una plataforma habilitada el 6 de junio de 2016 para medir el cumplimento de los políticos.

La directora de Sonora Ciudadana, Leticia Cuesta, informó que son 61 alcaldes de Sonora los que escondieron compromisos de campaña y no hay registro de que se estén ejecutando durante su gestión; los 11 restantes sí tienen promesas y entre ellos están la gobernadora y los alcaldes de Hermosillo, Navojoa, Huatabampo y Arizpe.

"El objetivo específico inicial de medir el cumplimiento de las propuestas fue casi inalcanzable. Hay un retroceso, no podemos medir en un ranking el cumplimiento, sigue habiendo un vacío en las propuestas de campaña de a pie, hay una apuesta al olvido", dijo.

El objetivo de este proyecto no fue cumplido, debido a que no había promesas inscritas y la medición no se pudo llevar a cabo; por tal motivo, Sonora Ciudadana propondrá una reforma a la Ley Electoral para que cualquier candidato tenga la obligación de entregar por escrito la lista de sus propuestas de campaña.