Secretaría de Salud no renovará contratos al menos a 100 empleados

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Al menos 100 empleados de contrato de un total de 2 mil 500 saldrán de la Secretaría de Salud antes de marzo, atendiendo a las indicaciones del decreto de austeridad anunciado por la gobernadora Claudia Pavlovich.

El secretario de Salud en Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, dijo que valorarán aquellas áreas que no sean prioritarias y serán éstos los contratos que no se van a renovar, mientras que otro 10 por ciento de 700 empleados de confianza también será recordado.

"Cada año a partir del 1 de enero se renuevan contratos, muchos de estos contratos no van a ser renovados porque estamos revisando que no sean estrictamente necesarios recontratarlos o que pudieran ser funciones no necesarias", dijo.

Aclaró que únicamente personal administrativo, el personal médico y de enfermería no será despedido y se espera contratar a más doctores este año.