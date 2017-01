Aprueban enviar exhortos a la FederaciÃ³n para eliminar gasolinazo

Hermosillo (Redacción).- Exhortos dirigidos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, para que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en lo relativo al gravamen de la gasolina y el diésel, aprobó enviar la Diputación Permanente en su primera sesión ordinaria del año.

“El gobierno federal no ha tenido la sensibilidad para encontrar soluciones que no se centren sólo en afectar a los ciudadanos. El gobierno necesita encontrar soluciones alternativas para enfrentar los embates económicos que vivimos, y no está siendo así”, expresó Angélica Payán García, presidenta de la mesa directiva.

Con el aumento de 14.2 por ciento a la gasolina Magna, 20.1 por ciento a la Premium y 16.5 por ciento al diésel, las consecuencias están a la vista, dijo Payán, ante el amplio rechazo social que se manifiesta con marchas, posicionamientos, toma de casetas de peaje, paralización de centros de recaudación federal, estatal o municipal, así como la escalada inflacionaria que se pronostica para el mes de enero.

La legisladora agregó que el aumento de las gasolinas no se debe a la reforma energética, sino a que el gobierno federal busca compensar endeudamiento y la caída de ingresos petroleros, mediante la aplicación, en perjuicio de las empresas y las familias mexicanas, de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de cinco pesos por litro del combustible.