Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Durante 2016, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora integró un total de 312 expedientes que involucran a ex funcionarios de primer nivel de la administración del ex gobernador Guillermo Padrés señalados por probables actos de corrupción.

En un reporte proporcionado por la instancia judicial, se informó que los delitos por los cuales se han integrado estas averiguaciones son peculado, tráfico de influencias, extorsión, fraude, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

Comparecieron 578 personas, en su mayoría ex secretarios de estado y ex directores generales, los más recientes en acudir son Héctor Ortiz Ciscomani, acusado de desviar 140 millones de pesos en recursos de apoyo para el campo mientras se desempeñaba como titular de Sagarhpa.

Luis Felipe Romero, ex titular del ISIE, y Bernardo Campillo, ex secretario de Salud, también están en la lista de ex funcionarios que fueron llamados a declarar.

Estas dos últimas instancias son las que interpusieron más denuncias ante la Fiscalía por irregularidades detectadas en el pasado sexenio, el ISIE está en primer lugar con 40 y la Secretaría de Salud en segundo con 29.

De ello han resultado seis procesos judiciales, 15 personas consignadas, 15 órdenes de aprehensión liberadas, nueve ejecutadas y seis pendientes por ejecutar; se concedió una libertad por falta de elementos, tres personas detenidas en Ceresos y tres libertades bajo fianza. En aseguramiento de cuentas y bienes suman 172 millones de pesos.

El único ex secretario de estado recluido en el Cereso 1 de Hermosillo por el delito de extorsión e investigado en la Fiscalía es Jorge Morales Borbón, ex titular de Comunicación Social, pero un juez determinó su libertad bajo fianza el pasado sábado 23 de diciembre.