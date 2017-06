Regresó María a Oaxaca en un ataúd; fue atropellada este domingo

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Faltaba un mes para que María de Jesús de Dios Pablo, de 23 años, se fuera de vacaciones a la comunidad Vega del Sol, perteneciente al Municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca, a visitar a su familia.

Pero en lugar de ver llegar a la joven, en su natal estado recibieron el cuerpo en un féretro para ser velado.

María perdió la vida este domingo 18 de junio atropellada en bulevar Luis Donaldo Colosio y calle San Bernardino, colonia Santa Fe, contó Armida Bernal.

Ese domingo, Mary, como la llamaban de cariño sus amigas y las personas para las que trabajaba desde hace tres años, salió de casa para ir a pasear con amistades, ya que era su descanso.

María de Jesús había dudado en salir a pasear pues de última hora se ofreció a cuidar al nieto de Armida. Sin embargo, se le insistió que se fuera a divertirse. Entonces se alistó y salió del domicilio para nunca regresar.

Conductor prófugo

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor, quien huyó del lugar de los hechos.

“No hay un resultado concreto de esta situación. No tengo información de lo que dice el Informe Policial Homologado. Lo único que veo es lo lento de que no nos hayan dado a conocer la información del caso, que no hayan revisado las grabaciones de las cámaras de vigilancia que hay en el lugar del accidente”, dijo.

La víctima quedó tirada sobre la cinta asfáltica y personas que presenciaron el atropellamiento se comunicaron al 911 para solicitar una ambulancia de la Cruz Roja. Minutos después arribaron socorristas de la institución para darle primeros auxilios y trasladarla al Hospital General del Estado donde le dio un paro cardiaco al no superar las lesiones que sufrió por el impacto.

“Mi yerno y mi hija se hicieron cargo de los trámites funerarios. Interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable. La tarde de este lunes, el cuerpo de Mary fue trasladado a su lugar de origen, donde viven sus papás, hermanas, sobrinos y tíos. Su cuerpo llegó a su pueblo la mañana de este martes”, explicó Armida Bernal.

A través de una persona que ayuda a conseguir empleo a mujeres del sur del país, es como la familia contactó a María de Jesús.

“Mary era parte de la familia. Llegó, vivió con nosotros. Se convirtió un integrante más de la familia. Era una buena muchacha”, comentó.

La joven estaba ilusionada porque conocería a un sobrino que tenía poco de nacido. También tenía la ilusión de prepararse como estilista.

Con los ojos lagrimosos, Doña Armida recuerda los buenos momentos y las ganas de superarse de parte de la hoy occisa. Mencionó que está asombrada de la falta de sensibilidad de parte del automovilista que no se detuvo para ver el estado de salud de Mary. De ayudarla, pues de haber recibido a tiempo los primeros auxilios quizás todo sería distinto.