Registra tu marca, protege tu identidad

Por Javier Quintero

Hermosillo.- Cuando emprendemos un negocio es común que pensemos primero en un nombre, un eslogan y un logotipo. Es la mejor manera de darlo a conocer a nuestros clientes potenciales y hacerlo más atractivo.

Después, cuando lo echamos a andar, nos enfocamos en ofrecer un buen producto o servicio y tener buenas ventas. Obviamente las ganancias son esenciales para mantener activo el negocio, pero nos estamos olvidando de algo que es todavía más importante: el registro de la marca.

Por más pequeño que sea nuestro negocio, debemos tener en claro que tanto la marca, como el eslogan y todos los logotipos, signos, formas y tipografías que utilicemos, deben estar respaldados ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) o ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar, por un lado, que alguien más nos robe nuestras ideas, y por el otro, para no dañar los derechos de terceros que registraron su marca antes que nosotros.

Si tenemos un negocio o si hemos inventado un producto y no los tenemos registrados, alguien más puede hacerlo y nos puede reclamar por la vía legal, lo que significa que podríamos perder todo lo que hemos invertido. El registro de la marca es una vacuna contra posibles acciones legales de terceros.

A mediados de 2016 realicé los trámites ante el Indautor para obtener la reserva de derechos para el uso de nombre de un medio impreso. Es un proceso burocrático relativamente simple, aunque toma varios días de espera porque el instituto debe hacer una revisión de todas las marcas registradas para evitar duplicidades.

Para agilizar el proceso presenté solicitudes de tres posibles marcas, con la confianza de que al menos una de ellas no habría sido registrada por alguien más. Después de llenar los formatos y pagar los importes correspondientes en el banco, entregué las solicitudes y en diez días recibí las notificaciones del instituto. Me avisaban que, efectivamente, dos nombres tenían similitudes a mi propuesta y no era posible asignármelos, aunque sí me otorgaron el documento que me garantizaba el uso de un nombre, con el aviso de que debía hacer una renovación al siguiente año.

En realidad el proceso es sencillo, pero es común que la gente no lo sepa. Ignorar este dato es la causa de problemas futuros por el uso de marcas y nombres. ¿Sabías que incluso tu nombre personal puede ser registrado? Es una práctica muy común en artistas, músicos, periodistas o deportistas, dice Fernando Sañudo, de la firma Emcon.mx, especializada en registros de marcas desde Hermosillo.

De hecho, no sólo los nombres personales, de negocios o logotipos se deben registrar, también hay que registrar las patentes. Si has inventado algún aparato o si has desarrollado procesos químicos o eléctricos que puedan servir a la industria, debes acudir ante el IMPI a realizar el trámite para protegerlo.

Miguel Ángel Margáin, director de este instituto, dice que ya van más de un millón de registros en México, lo que significa que los emprendedores están muy interesados en blindar sus productos o servicios.

Explica que el costo para el registro de una marca es de 2,850 pesos por 10 años y por la patente se cobran 9,000 pesos por 20 años. Incluso hay un descuento del 50% para las pequeñas y medianas empresas, los centros de investigación y las universidades que tramiten sus registros.

Supongamos que ya estás interesado en registrar tu marca. Ahora es muy importante definir el qué y el cómo. Hay quienes creen que con sólo cambiar una letra del nombre se facilitará la obtención del registro, pero no es así. Una fonda que se llame “El Tako” podría encontrar problemas de registro porque es altamente probable que ya exista un registro con el nombre “El Taco”. Además de las formas y símbolos, los encargados de registros se fijan muy bien en la fonética y pueden negar el registro para evitar duplicidad.

Si necesitas asesoría para registrar tú mismo tu negocio, puedes ingresar a las páginas de Internet del Indautor y del IMPI o buscar un abogado o agencias especializadas en marcas que hagan el trámite por ti.