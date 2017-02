Detiene a dos mujeres implicadas en agresiÃ³n a Gisela Peraza

Hermosillo (Redacción).- Por los delitos contra la Procuración de Justicia, Abuso de Autoridad y Tortura en agravio de Gisela Peraza Villa y la sociedad, esta mañana fueron aprehendidas dos mujeres involucradas en los hechos.

Se trata de María N., de 48 años y de Alma N., de 42 años, quienes fueron detenidas en Hermosillo y en Ciudad Obregón, respectivamente, las aprehensiones fueron de manera simultánea a las 9:00 horas de hoy.

Después de las investigaciones correspondientes por parte del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Juez segundo de lo penal ordenó la aprehensión de ambas mujeres.

"Estas muchachas cuando detuvieron a Gisela Peraza y la llevaron de la Casa de Gobierno hacia las celdas de la PEI, ellas fueron quienes la recibieron, fueron las primeras que la desnudaron, la amarraron y la golpearon, los golpes y la tortura fue a diario durante dos meses, cuando yo conocí a mi cliente en los juzgados llegó en silla de ruedas, no podía caminar por los golpes", explicó el abogado Juan Antonio Ortega.

El representante legal de Gisela Peraza, quien fue declarada inocente de robo por un Juez, recordó que entre los ex funcionarios implicados en este caso destacan el diputado federal panista Agustín Rodríguez Torres, quien ya fue consignado y enfrenta un juicio para su desafuero; al ex director de Ceresos en Sonora, Ricardo Órnelas Saavedra; Ernesto Fernández Portillo, ex jefe de seguridad de la Casa de Gobierno y ex director de Seguridad Pública Municipal en Nogales; y Víctor Bonilla Murrieta, ex subsecretario de Seguridad Pública en Sonora.

Por el delito de Tortura la legislación establece una pena de hasta 15 años de prisión.