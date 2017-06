Niegan amparo a hermanos de PadrÃ©s; buscan recuperar rancho

Hermosillo (Agencias).- Un juez federal emitió un fallo en contra de todos los hermanos del ex mandatario panista, Guillermo Padrés Elías, quienes mediante la vía del amparo judicial buscaban recuperar el rancho Pozo Nuevo embargado por la Secretaría de Hacienda y las cuentas bancarias de la familia congeladas a solicitud de la Procuraduría General de la República, que los investiga por enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El juicio de garantías con número de expediente 414/2016 fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, donde los hermanos del ex gobernador de Sonora impugnaban las actuaciones e investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la cual a través de peritos y agente del Ministerio Público Especializados, realizaron varios cateos en los ranchos y propiedades de la familia Padrés.

“La justicia de la Unión no ampara, no protege a Héctor Jesús, Guillermo, Miguel y Julio César, todos de apellidos Padrés Elías, contra los actos reclamados del Agente del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, específicamente de las mesas I, II y III”, dicta la sentencia donde se niega el amparo a la familia del ex mandatario.

En septiembre del 2016, peritos de la Fiscalía Anticorrupción y la PGR realizaron un cateo al rancho Pozo Nuevo de Padrés en el municipio de Cananea, donde participaron expertos en explosivos y demoliciones que realizaron estudios a las ruinas de una enorme presa que Guillermo Padrés construyó durante su sexenio, para determinar si esta obra hidráulica fue dinamitada cuando se generó el escándalo por el acaparamiento del agua en un afluente del Río Sonora.

Según sus propias declaraciones patrimoniales presentadas en 2009, en comparación a la de 2015, la fortuna de los hermanos Padrés Elías creció un 9 mil por ciento durante el pasado sexenio, para pasar de 2 millones de pesos a 261 millones de pesos.

En febrero de 2015, Guillermo junto a sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César, presentaron su última declaración patrimonial donde reconocieron la propiedad de 18 mil hectáreas de terrenos y mil 200 cabezas de ganado distribuidas en varios ranchos de engorda, equinos, cinegéticos, viveros y campos agrícolas; además de diversas inversiones en mueblerías, escuelas particulares, sector automotriz, comercializadoras, importadoras y exportadoras; así como salones para eventos sociales e inmuebles de renta y a la venta como casas, lotes y bodegas.

En julio del 2016, Excélsior reveló que la PGR embargó 19 lujosas propiedades al ex Gobernador de Sonora y sus familiares, incluyendo el rancho Pozo Nuevo de Padrés y lujosas mansiones en las principales ciudades del Estado.