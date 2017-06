DejarÃ© de ser Arzobispo hasta que el Papa lo ordene: Norberto Rivera

México (Agencias).- El cardenal Norberto Rivera afirmó que él dejará de ser Arzobispo cuando el Papa se lo diga. De esta manera el jerarca religioso desmintió que haya presentado su renuncia debido a cumplirá 75 años de edad.

En la misa dominical, el Arzobispo Primado, al dirigirse a la grey católica, dijo que el próximo martes cumplirá la edad límite que marca la iglesia católica para el retiro de sus ministros, lo cual ha generado una serie de especulaciones en torno a su figura.

“Les han contado dos mentiras diciendo que ya renuncié, eso no es cierto, no he presentado mi dimisión, todavía no cumplo 75 años, me falta medio minuto. La otra mentira que se dice es que yo ya me voy, pero yo me iré como Arzobispo el día que el Papa me lo diga”, dijo Rivera desde la Catedral Metropolitana. Y abundó: “el día que el Papa me diga: llega otro en lugar tuyo, ese día me voy contento y muy agusto”.