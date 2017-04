Rechaza Calderón haber exonerado a Moreira

Noticias Relacionadas AMLO presenta documento de la PGR que exoneró a Moreira

Cd. de México (Redacción).- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa negó haber exonerado al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como aseguró el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, aseguró que es falso que haya autorizado la exoneración de “quien ha hecho tanto daño a Coahuila”.

Señaló que el documento que López Obrador menciona sobre que el ex presidente habría ordenado la exoneración de Humberto Moreira, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita “carecería totalmente de validez”.

Ni ordené ni autoricé exoneración de quien ha hecho tanto daño a Coahuila. El documento que se menciona carecería totalmente de validez. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

Detalló que después de su gobierno han surgido otras evidencias contra el ex gobernador de Coahuila, “como las obtenidas con la detención del señor Villarreal en Estados Unidos” y agregó que hay testimonios ante un juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira “por encubrir a los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero”.

El ex presidente también publicó una carta con respecto a las declaraciones del Presidente Nacional de Morena en Coahuila. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó copia certificada de un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que supuestamente se prueba que el ex presidente Felipe Calderón ordenó que se exonerara a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Destacó que se trata de un documento histórico: “Una revelación de la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder, que prueba que PRI y PAN son lo mismo”, añadió.