Corte niega quitar IVA a alimentos de mascotas

México (El Universal).- Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció contra la eliminación del IVA en alimentos para mascotas, propuesta por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Un proyecto de resolución realizado por la ministra que buscaba declarar inconstitucional la aplicación del IVA en los alimentos para mascotas fue desechado por los integrantes de la Primera Sala, en consecuencia se ordenó turnarlo nuevamente para su reelaboración.

Esto debido a que los ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez no coincidieron con la opinión de Piña Hernández, quien consideró que tener una mascota no implica un lujo o una muestra de riqueza y que el cobro del IVA en sus alimentos viola el principio de equidad tributaria.

Por ello, cualquiera de esos tres ministros será quien realice nuevamente el proyecto de sentencia para que se ajuste al criterio de la mayoría.

El documento proponía conceder un amparo a Alimentos Balanceados Pénjamo, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios para consumo animal que tiene una línea para mascotas, contra la aplicación de 16% de IVA en la venta de alimentos y que se le aplique tasa 0%.

Entre los argumentos de la ministra se incluía el análisis del uso adecuado del término “mascotas para el hogar” en la legislación tributaria, porque este impuesto también es devengado por quienes utilizan perros como lazarillo o por seguridad.

Piña Hernández señaló que la aplicación de este impuesto se da bajo parámetros injustificados, debido a que no se aplica a quienes tienen animales que no son pequeñas especies o que no sean utilizadas en el hogar.

“El hecho de que se establezca que sólo causará 16% de IVA la enajenación del alimento procesado para perros, gatos y pequeñas especies y no así las de mayor tamaño también constituye una distinción injustificada que no atiende al objeto del impuesto”, agregó Piña Hernández.

Este miércoles la Primera Sala revisará otro proyecto de la ministra, en el que propone confirmar un amparo concedido a Walmart contra el pago de este impuesto.