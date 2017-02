Confirman viaje del secretario de Estado de EU a MÃ©xico

Cd. de México (Agencias).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, viajará a la Ciudad de México el 22 y 23 de febrero de 2017, informó el vocero Interino Mark Toner.

Se indicó que Tillerson estará acompañado por el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

“Durante su visita, ambos secretarios se reunirán con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con los secretarios de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina”, se informó en un comunicado.

El grupo, se precisó, “dialogará sobre seguridad en la frontera, cooperación en procuración de justicia y comercio, entre otros temas”.

El secretario Tillerson también se reunirá con personal de la Embajada de Estados Unidos en México.

