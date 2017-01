Presidente Enrique PeÃ±a Nieto evalÃºa cancelar visita a Washington

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una autoridad del gobierno federal dijo que el presidente Enrique Peña Nieto está "evaluando" la posibilidad de cancelar su visita a Washington tras la orden emitida por Donald Trump para comenzar la construcción de un muro en la frontera de ambos países.

La decisión de repensar el viaje ocurre en medio de críticas en México, donde diversos actores se han pronunciado ante la que consideran una postura débil de Peña Nieto para enfrentar las políticas migratorias del presidente Trump.

La fuente del gobierno mexicano, que habló a condición de mantener el anonimato, dijo a The Associated Press que "se está evaluando" la cancelación del viaje prevista para el 31 de enero. Declinó ahondar en el tema y no está claro cuándo se tomaría la decisión.

El mandatario estadounidense firmó el miércoles dos decretos que entre otras cosas consideran construir el muro en la frontera con México, una promesa que hizo desde la campaña, además de crear nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados.

La firma de los decretos coincidieron con una visita a Washington del canciller Luis Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes tenían previsto encontrarse con asesores del nuevo presidente estadounidense, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer ninguna información sobre las reuniones.

Peña Nieto y Trump conversaron el sábado y el mandatario mexicano dijo a su homólogo que estaba dispuesto a trabajar en una relación que considerara el "respeto a la soberanía de las dos naciones y responsabilidad", según informó su oficina el fin de semana.

Trump también ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Estados Unidos tiene en vigor desde 1994 con México y Canadá.

Diversos actores políticos en México han pedido a Peña Nieto suspender la visita. El mandatario mexicano enfrenta la mayor caída en sus niveles de aprobación interna, con apenas 12% de gente que respalda su desempeño.

El líder del conservador Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, consideró la orden de Trump una "ofensa inaceptable", que debería llevar al presidente Peña Nieto a cancelar la visita. Sin embargo, agregó que si se mantiene el viaje, el mandatario mexicano deberá "decir públicamente y con absoluta firmeza que México rechaza el muro y que no pagaremos ni un centavo por él".

El senador del partido izquierdista de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, dijo que el viaje debía cancelarse ante las acciones más recientes de Trump, que calificó como "actos inhumanos" y "hechos salvajes".