México (Agencias).- El "desdén" con que el presidente Enrique Peña Nieto ha tratado los problemas del país ha generado preocupación en su círculo cercano. Esto puede constatarse en una llamada telefónica entre el diputado federal y exvocero de la presidencia, David López, y Alfredo Del Mazo González, padre del exalcalde de Huixquilucan y precandidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, según un audio de la conversación filtrado en redes sociales.

La conversación entre ambos personajes gira en torno a las acciones poco contundentes de Peña Nieto frente a la gravedad de las protestas por el aumento al precio de las gasolinas.

—No puedo dejar de comentarte la gran preocupación que siento, percibo, escucho en todas las mesas donde me siento, por lo que está pasando...; por el golpeteo contra nuestro queridísimo jefe y amigo (Enrique Peña Nieto)—, inicia López.

—Sí, ta' muy feo—, responde Del Mazo.

La plática continúa hasta que Del Mazo suelta la pregunta al diputado sinaloense.

—¿Estará viendo nuestro amigo todas estas críticas y cuestionamientos?— le pregunta Del Mazo a López Gutiérrez.

—Yo siento de que no. Tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que si alguien le dice, le comenta: "oiga, estuvo muy duro lo de... fulano", a lo mejor se sigue actuando con cierto desdén. "Estos pendejos siempre dicen lo mismo". No podía dejar de tocar el punto porque para mí, es electoral— responde el exvocero.

En otro punto relevante de la conversación, Del Mazo pregunta si el presidente estará evaluando correctamente la magnitud del problema, a lo cual López considera que Peña ha actuado con tibieza frente a la crisis por la que atraviesa su gobierno.

—¿Tú sientes que no hay percepción de la gravedad?— pregunta Del Mazo.

—Definitivamente. Porque si hubiera la percepción, habría otra conducta— responde López. —Si tú quieres, hacia los medios igual. Pero hacia adentro... 'a ver, señores, señoritos, vengan pa' ca, ¿no?' A ver quién no está haciendo la tarea y sacudir el árbol y poner a todo mundo en su lugar. Y los cambios que se requieran.

¿A quién le conviene que las protestas por el gasolinazo se apaguen en el Edomex?

Más adelante agrega López, en alusión al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong:

"Yo, en lo personal, creo que hay algunos que aspiran muy fuerte, como el que más sale en las encuestas de los nuestros, que ya cumplió, ¿eh? Sinceramente ya no da pa' más, aunque salga todas las noches en la pantallita. ¿Pero sale con planes, programas, buenos deseos...? ¡Resultados, cabrón, es lo que necesitamos! Que la gente sienta que estamos respondiendo", señala el diputado tricolor.

Según la última encuesta del diario Reforma, a enero de 2017, el nivel de desaprobación a la gestión de Enrique Peña Nieto alcanza el 86% de la población, frente a sólo un 12% de aceptación, el nivel más bajo del que se tenga registro para un presidente de la República desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Con información de The Huffington Post