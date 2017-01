LadyNoMeAlcanza Diputada Susana Corella se disculpa por comentarios

México (Agencias).- La diputada sonorense Susana Corella se disculpó tras expresar que el apoyo que recibe para transporte no le es suficiente y por ello debe poner de su bolsa al realizar su trabajo.

En un video publicado por SDP Noticias este martes, la funcionaria federal intenta explicar el contexto de sus comentarios al exponer que lo que recibe no le alcanza para recorrer los municipios del estado al que representa.

“Al decir no me alcanza, no me estaba quejando de ninguna manera; estaba explicando lo complejo de mi distrito. Represento a 39 municipios, más de la mitad del estado de Sonora… (y) si bien recibo apoyo para mi traslado, este me es insuficiente para cumplir con mi labor”, expresó.

Ayer, en entrevista, la priísta fue cuestionada sobre si renunciaría al presupuesto designado para gasolina y viáticos de viaje, y ella respondió que no, asegurando que hasta debía poner de su propio presupuesto para compensar.

Los ciudadanos en redes sociales la llamaron #LadyNoMeAlcanza.