Â¡Piensa un poco!, pidiÃ³ Felipe CalderÃ³n a Donald Trump

Cd. de México.- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, envió a través de Twitter un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el que señaló que crecerá el número de inmigrantes en ese país si se pierden fuentes de empleo en México.

To @realDonaldTrump : The more jobs you destroy in México, the more immigrants the American people will have. Think a little!