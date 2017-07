Hermosillo (Redacción).- Un incremento a 8 pesos en el costo de la tarifa para el usuario del transporte sería avalado por tres de los once integrantes del Consejo Ciudadano, indicaron esta mañana en el programa de Uniradio, Reporte 100.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga, tres de los consejeros que se opusieron al incremento a 11.50 pesos en la tarifa técnica del servicio, manifestaron que de considerarse este mismo importe en la tarifa para el ciudadano emitirían su sufragio en contra.

“Yo le daría solamente un peso. Yo tengo más de 40 años de usuario en Hermosillo y siempre me he dado cuenta que han recibido estímulos los transportistas por parte del Gobierno y ha habido aumento de tarifas con la promesa de que van a mejorar y de eso ya estamos matreros los usuarios”, expresó Ernesto Acuña.

El representante de la Unión de Usuarios explicó que se abstuvo de votar a favor de la tarifa técnica aprobada por siete integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte Público porque considera que es la autoridad quien debe aportar más para que el servicio mejore.

“Consciente estoy de que se han incrementado los costos para la prestación del servicio, pero no estoy de acuerdo en que esos incrementos tengamos que pagarlos los usuarios, advirtiendo que daré mi voto en una forma negativa en caso de que haya un aumento en la tarifa para el usuario”.

Hermenegildo Gutiérrez, representante de la CTM, indicó que aprobaría un incremento en la tarifa para el usuario no mayor a 8.50 pesos, siempre y cuando se garantice la calidad.

“Si van a presentar números arriba tienen que poner en la balanza algo a favor para el usuario. Hay personas que usan dos veces el camión por la mañana y dos veces por la tarde. Ya estarían gastando 40 pesos de los 80 que ganan al día. ¿Cómo es posible que se les vaya su salario nada más en el transporte?”, expuso.

Al preguntarle el motivo por el que se abstuvo de emitir su voto respecto al incremento de la tarifa técnica, dijo que no le quedaron claras las cifras reportadas en el estudio que presentó la Comisión de Tarifas del Consejo.

“Me abstuve de la votación porque no estaban siendo los números reales lo que se estaban presentando, la votación del estudio que presentaron, tú lo puedes ver, no fue 11.50 sino 11.96, esta es la tarifa técnica que arroja Hermosillo. Cuando ya hacen la presentación quedamos nosotros con incógnita porque no dan el resto de los factores”.

Por su parte Yesenia Molina, representante del Colegio de Sonora, señaló que al completarse en el conteo de votos los siete que se requerían para que se aprobara dicho incremento, el suyo fue tomado en cuenta en automático como abstención aunque en realidad fue en contra.

“La tarifa se sustentó en planes operativos de servicios así como en la observancia al cumplimiento con las normas técnicas de calidad, con una votación de ocho a favor y tres abstenciones, que en realidad fueron cuatro, porque ahí en realidad hubo un error de dedo o no sé qué pasó pero yo me incluyo en que estoy en contra de esa tarifa técnica”, dijo.

La investigadora en Desarrollo Económico afirmó ser usuaria diaria del transporte público y por ello “estoy en contra de tal tarifa, porque no estoy dispuesta a pagar tanto por un servicio que es tan deficiente”.

Aunque no hay una fecha establecida para la próxima votación del Consejo, podría ser este martes cuando se avale o no un incremento en la tarifa para el usuario.