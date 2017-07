Goza Julio CÃ©sar sirviendo a su naciÃ³n a travÃ©s de la Fuerza AÃ©rea

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Ver el rostro de pánico de una familia completa al ser rescatada de una inundación en su hogar a causa de una tormenta en el estado de Tabasco, ha sido uno de los sucesos más impactantes que le ha tocado vivir en sus 24 años de servicio en la Fuerza Aérea Mexicana.

Julio César Jirón Morales, de 43 años de edad, teniente de la Fuerza Aérea especialista en electrónica de aviación, compartió que desde su adolescencia tuvo la inquietud de ser parte de las fuerzas armadas del país y defender a la patria en misiones de alto riesgo.

“Me ha tocado más que nada intervenir en incendios y apoyo a la población civil, fue en Tabasco, prácticamente era una casa que no tenía ningún lugar por donde salirse, no tenía la gente por donde salir, tuvimos que sacarlos por aire a ellos, era una inundación en 2008”, expuso.

Originario de Oaxaca y proveniente de una familia de escasos recursos, a sus 18 años decidió jugarse su futuro y entrar a estudiar a la escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento en Zapopan, Jalisco.

Las misiones más difíciles, narró, no son los operativos para combatir criminales, si no donde están en riesgo las vidas humanas como inundaciones e incendios.

“Desde niño me gustaba ver a los soldados y todo eso, por eso fui buscando, me informé y como me gusta la electrónica me especialicé en eso, aunado a la aviación, apoyo en todo lo que es el mantenimiento de los sistemas del helicóptero para que siga operando”, platicó.

Su lealtad a la patria le ha costado la estabilidad de su matrimonio, pues el estar lejos de casa hasta por dos meses, hizo que hace algún tiempo se separara de su esposa.

Por el contrario, dijo, sus hijos han aprendido a verlo con orgullo, el más grande de 19 años sueña con llegar a ser militar al seguir su ejemplo.

“Mi hijo tiene la intención de terminar la prepa y el próximo año, concursar para la escuela de ingenieros de la Fuerza Aérea”.

La más grande satisfacción de su trabajo, compartió, que es servir al país, sin esperar a cambio algún reconocimiento, ya que es el compromiso que forjan desde la escuela de formación militar.

“En casi todos los apoyos, en los pueblos que llegamos básicamente todas las personas llegan y se nos acercan, señoras de la tercera edad y nos dan las gracias, nosotros para eso estamos, las fuerzas armadas son para salvaguardar al pueblo en situaciones de emergencia”.