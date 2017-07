Por Jael Esparza

Hermosillo.- Los 36 grados que marcaba el termómetro a las 10:12 horas, no fue motivo para que una unidad de la ruta 4 no encendiera su refrigeración, por lo que el viento caliente que entraba por las ventanas se dejaba sentir sobre la piel.

Al momento de pedir a la unidad que se detuviera, justo en la calle Guadalupe Victoria casi esquina con la avenida Aburto, era evidente que en el vidrio frontal de la unidad traía escrita una leyenda con tinta amarilla que decía “se requieren 13 pesos”.

Al momento de subir, se sintió más el calor y el chofer, solo se limitó a decir que sólo llegaría hasta la Nuevo Hermosillo, es decir que su trayecto ahí terminaría, por lo que pidió que pasara a tomar asiento, a pesar de que todavía no depositaba el dinero del pasaje.

En lo que sacaba el dinero, solo pregunté ¿son siete pesos?, a lo que el chofer solo respondió, ‘todavía’.

El chofer era evidente que no traía prisa, pues no era hora pico, además de que la unidad a lo mucho transborda no más de 10 personas, pero entre más lento circulaba, más se acentuaba el calor.