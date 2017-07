Aumento a tarifa de transporte repuntarÃ¡ inflaciÃ³n a un 7%: Economista

Por Alán Aviña

Hermosillo.- Un aumento al costo del transporte público hará repuntar la inflación por arriba del 7% en Hermosillo, e incrementará la pobreza laboral, dijo el economista de la Universidad de Sonora, Germán Palafox Moyers.

Agregó que los incrementos en el costo de los servicios públicos, de los productos de la canasta básica y el aumento de la tasa de interés podrían reducir un 30% la capacidad de compra de los hermosillenses.

“A nosotros de manera particular, nos está pegando no solamente el incremento de los precios de la gasolina, no solamente los incrementos a los precios de diferentes productos agropecuarios, sino especialmente, el incremento a las tarifas de agua, no sabremos si habrá incremento también en la energía pública”, dijo.