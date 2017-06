Ofrece Cecilia transporte y acompañamiento para adultos mayores

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Al llegar a edad avanzada la posibilidad de traslado se dificulta para las personas, esto ocasiona que los abuelos tengan que depender del tiempo de los hijos o prefieran cancelar compromisos y pendientes personales.

Esta situación hizo que Cecilia Ávila tuviera la idea de emprender un proyecto para dar ‘raites’ a personas de la tercera edad, llamado “Abue-vueltas”, mismo que inició apenas este lunes y de acuerdo a su testimonio ha tenido buen resultado pues a diario le agendan citas.

“El objetivo es ayudar a esas personas de la tercera edad que también tienen sus necesidades, sus cosas y sus vueltas, y que los hijos por vivir el día a día o porque también tienen familia propia o el trabajo, pues están un poco abandonados”.

En su primera semana, al día ha trasladado en promedio a dos abuelitas de entre 70 y 80 años de edad y, una vez posicionada en el negocio planea registrarse ante Hacienda y contratar personal que la apoye con los ‘raites’.

La señora de 50 años, luego de perder su empleo en el gobierno, decidió a través de grupos de WhatsApp, promocionar el servicio con la ayuda de su hija de 30 años, quien le diseñó un anuncio el cual compartió también por redes sociales.

Los lugares más comunes a donde transporta a las señoras son al súper, citas médicas, a la iglesia, salón de belleza o visitas a familiares.

“La señora que me habló ayer me dijo que necesitaba tener a alguien de confianza y con quién se pudiera comunicar para saber cómo está su mamá, alguien más cercano y con más seguridad, me dicen que han batallado con Uber porque no llegan a tiempo, son necesidades”.

Aclaró que no es Uber y que su proyecto es distinto al de esta empresa de traslado privado, ya que su fin es facilitar a este sector social la movilidad, pues ella misma se topó con este problema al no tener quién llevara y trajera a su mamá.

El costo por pasaje, de inicio son 25 pesos, indicó, y de ahí se cobra a dos pesos el minuto, pero si los familiares desean que haga acompañamiento a la persona adulta mayor durante toda su cita, esto genera un costo extra de 100 pesos por hora.