Hermosillo, primera ciudad en prohibir Carpa de los Horrores: DueÃ±a

Hermosillo (Redacción).- Luego de llevar más de diez años presentando su circo “La Carpa de los Horrores” en diferentes ciudades de la República, Hermosillo es la primera ciudad en la que se les prohíbe presentar el show, aseveró María Luisa Fuentes Sánchez.

La propietaria de la “Carpa de los Horrores”, en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, dijo que ellos llevan presentando este acto desde el 2007 sin que se los hubieran prohibido en algún lugar, ya que los respalda una tradición circense de más de 100 años, con el circo internacional Fuentes Gasca.

“Nosotros venimos de familia circense y yo tengo más de 50 años trabajando en lo que es circo y los espectáculos y mi familia tiene casi 100 años de tradición, mi papá era Jesús Fuentes Gasca, ya falleció, él era el mayor”, dijo.

La decisión de las autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo tiene más que ver por un asunto moral que por uno legal, comentó, ya que documentación que les han solicitado, documentación que les han llevado.

“Lo que queremos es demostrarles que no estamos haciendo nada de eso que dicen (contenidos satánicos y de sexo explícito) y ayer fuimos, se les llevó todo lo que es el dictamen de ingeniería civil estructural para que la tuvieran en sus manos…

“… así como la responsiva de esta persona haciéndose (valga la redundancia) responsable de las instalaciones del espectáculo, porque fue una de las peticiones que nos hicieron en la hoja que nos dieron la primera vez que nos acercamos a pedir permiso y al mismo tiempo se les hizo extensiva la invitación de la presentación que nos la pidieron desde hace más de una semana”, recalcó.

Comentó que a su llegada a la ciudad y al hablar con las autoridades todo estaba bien, sin embargo a alguien no le gustó o no estuvo de acuerdo y comenzaron los problemas.

“Todo iba muy bien y de repente alguien puso un pero y ya el señor Becerril inclusive nos mandó a cortar la preventa de boletos, de hecho la empresa Eticket es una empresa hermosillense y ellos como tal también tienen sus conocidos dentro de la municipalidad y habían hablado de la preventa de boletos, pero a alguien no le gustó”, precisó.

Esta polémica, señaló que ha sido debido a una confusión, pues hace unos meses llegó una “Carpa de los Horrores” de España que fue prohibida en Monterrey, sin embargo dijo, ese circo no es el de ellos.

“Ya no hayan que decir porque no tienen argumentos legales con cuales prohibirnos la presentación de nuestro espectáculo”, citó Fuentes Sánchez.

“No creo que nosotros no tengamos la seguridad de las instalaciones como ellos dicen porque nosotros acabamos de traer otro espectáculo aquí mismo a Hermosillo en abril, estuvimos antes del día del niño con el show del Niki Power y no tuvimos ningún problema, y tenemos el mismo sistema de instalaciones, el mismo sistema de ensillado, cableado y todo…

“¿Cómo en ese momento no se nos prohibió ni tuvimos ningún problema? estas personas ya no saben qué decir o poner para prohibirnos trabajar aquí, porque legalmente ya no tienen ningún motivo”, destacó.

La propietaria de la “Carpa de los horrores”, dijo que ellos continuarán insistiendo para poder obtener el permiso requerido para presentar su show en la ciudad.

“Vamos a insistir, claro que sí, nosotros vamos a ir a todas las instancias que se necesiten y esperamos que la ley tenga un poco más de criterio, ya que estas personas ni siquiera nos han dado la oportunidad de escucharnos”, concluyó.