La razÃ³n de ser de un socorrista es servir: Ayala Noriega

Por Alán Aviña

Hermosillo.- Para ser socorrista es necesario tener una profunda vocación y la humildad para salvar la vida de cualquier persona sin recibir nada a cambio, dijo Guadalupe Ayala Noriega, coordinador local de Socorros de Cruz Roja Hermosillo.

En la celebración del Día del Socorrista, Ayala Noriega mencionó que los socorristas de Cruz Roja están listos las 24 horas para atender a quien lo necesite.

“La razón de ser es servir, es ayudar, no recibir nada a cambio, no pensarlo, no dudarlo, si tienes cansancio sacar fuerzas de flaqueza para poder salir a cubrir una emergencia. Vas a tratar a cualquier gente como si fuera tu familia. Pero lo principal es la humildad”, comentó.