Por Alán Aviña

Hermosillo.- Cuando entró por primera vez a la habitación donde estaban los cuates, Daniel sintió esa punzada en el pecho y sonrió sin ocultar la felicidad. Sabía que había encontrado a sus hijos.

Hace cuatro meses Daniel Montaño Jara y Noelia Olea Navarro conocieron a sus cuates, niños de dos años y medio que el viernes 9 de junio les dieron en adopción.

Llevaban casados 12 años, y la razón principal para querer incorporar a su vida a esos dos niños amantes de los legos y los carritos, fue el cariño que tenían de sobra para hacerlos felices.

—Yo por ejemplo tenía esa inquietud, cuando nos presentaran a algún niño no sabía lo que iba a sentir, la verdad — dijo Daniel —, esa era una de mis preocupaciones más grandes, y cuando nos hablaron de dos niños, de volada dijimos que sí, rápido, ni la pensamos. Vinimos y en cuanto vi la puerta y vi a los dos niños, dije: “a la madre, me enamoré”, así. Es que le digo a mi esposa, me la pusieron bien pelada, están bien hermosos los chamacos.

Durante el proceso de adopción, a diario, saliendo del trabajo ambos corrían a convivir con ellos a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Sonora.

Cuando Noelia llegaba sola, los niños siempre preguntaban por el “pa”. Recién llegaba con ellos, Daniel se tiraba al suelo y armaba legos y construía carreteras imaginarias en el piso para que transitaran los carritos.

El padre de Daniel siempre lo abrazaba, le revolvía el cabello, le daba besos, y jugaba con él. Ahora que él es padre quiere seguir el mismo ejemplo que tuvo en casa.

—Cuando salgo de la recámara o algo —contó Noelia—, siempre me gritan mamá: “levántate mamá, ven mamá”, pero de cerca me dicen tía, porque aquí a todas las trabajadoras de la Procuraduría le dicen tía. A Daniel de cerca y de lejos le dicen papá. Siempre, luego, luego, el “pa” siempre. Llega el “pa” y se olvidan de la mamá.

La vida de la pareja ha dado un giro de 180 grados. Antes, si lo querían encargaban una pizza o salían a comer. Se despertaban tarde en sus días de descanso, y si no querían salir a comprar mandado, no lo hacían.

Desde el viernes 9 de junio, se levantan a las 7:30 de la mañana para darle desayuno a los cuates, prefieren cocinarles sano en casa, y el refrigerador ahora está lleno de juguitos y frutas.

En la alacena ahora está la leche de los niños y un cuarto de su casa ahora guarda pañales, ropita de colores, pelotas, legos y carritos.

—Daniel entra mucho al quite, en todo, pañales, ropa, bañarlos, peinarlos, todo hace como si fuera yo, es la misma, en el caso de nosotros, entonces, siento que la responsabilidad no cayó sobre mí, cayó sobre los dos. Sí ha sido pesado porque son dos, son tremendos, no se aguantan, pero muy felices, muy contentos con la llegada de nuestros hijos a la casa, comentó Noelia.

Su primer día del padre, Daniel lo pasará tirado en el suelo jugando a los carritos con sus dos pequeños.