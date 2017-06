Uber no estÃ¡ considerado como sistema de transporte vigente: Ocobachi

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- La Delegación de Transporte en la ciudad no interviene en las confrontaciones entre taxistas y choferes Uber que se presentan principalmente en la Central Camionera, ya que no consideran a la empresa de tecnología como un sistema de transporte vigente en Hermosillo, aseveró Daniel Ocobachi.

El delegado de Transporte dijo que tampoco existen negociaciones con los choferes Uber, por la falta de reconocimiento del Estado, debido a que cobran en efectivo, lo cual no es permitido en el reglamento, además de que se encuentran por fuera de la Central Camionera, que no está permitido.

"Uber no puede hacer sitio, aparte de que está ilegal y aún si estuviera legal no puede hacer sitio como los taxis, Uber es para andar en la calle y que recojan pasaje a través de la aplicación, no puede irse a parar ahí a esperar viajes", recalcó.