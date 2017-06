Alexia y JesÃºs, su reencuentro despuÃ©s de ABC

Por Alán Aviña

Hermosillo.- Eran cerca de las tres de la tarde cuando Telemax canceló su transmisión habitual. Elda Molina, conductora del noticiero, entró improvisadamente al aire para informar que en la colonia Y Griega había sucedido una tragedia.

En Puerto Peñasco, el papá de Zulema Ortiz veía la transmisión especial por televisión y pudo reconocer a su nieta Alexia Karime. Llevaba un vestido de mezclilla que se abotonaba por el frente, su cabello desacomodado y veía a la cámara con desconcierto.

A su lado estaba Jesusito, de dos años, los mismos que tenía Alexia. Llevaba una playerita bordada con balones de soccer, basquetbol y futbol americano. Tenía una barriguita abultada y su pequeño short estaba desabotonado. Apenas lograban verse sus ojos, porque su cabello cortado de “honguito” caía sobre su frente.

Zulema había ido a todos los hospitales y funerarias a buscar a su hija, y cuando estaba perdiendo las esperanzas, su papá le llamó para avisarle que Alexia estaba saliendo en televisión. Es entonces que le volvió el alma al cuerpo.

Alexia y Jesusito estaban en la famosa casa verde, donde les dieron agua y comida. La imagen de los dos niños rodeados de otros menores rescatados, salió en periódico Expreso al siguiente día y en el material de las televisoras sus caras se volvieron conocidas.

Ocho años después los dos niños se volvieron a encontrar.

— El caso es que ahora que la niña entró aquí a la escuela, al Colegio Obregón, ahí me dijo ella: ‘mamá, él es Jesusito, el que está conmigo en la foto que nos rescataron juntos’. Me dice que es su mejor amigo, que lo quiere mucho y que qué chistoso que Dios los volvió a juntar, me cuenta Zulema.

La vida de Alexia no volvió a ser la misma después del incendio de la Guardería ABC. Las afectaciones en sus pulmones la obligan a llevar tratamiento permanente y las secuelas psicológicas por el incendio apenas comienzan a atenuarse.

La niña apenas podía dormir días después del 5 de junio y cada vez que escuchaba las sirenas de una patrulla entraba en pánico.

Cuando entró a la primaria, cada vez que sonaba el timbre del recreo o de salida, Alexia se aventaba debajo de su mesabanco y se tapaba sus oídos con las manos.

—¿Qué sentías cuando te metías debajo del banco, que estabas segura?, le pregunto a Alexia.

—No, pensaba que iba a quemarse la escuela, contestó la niña que ahora tiene nueve años.

Hubo un largo silencio después de su respuesta.

—¿Y por qué pensabas eso, todavía pensabas en la guardería?

—Ajam.

—¿Qué es lo que recuerdas?

— Que me había quemado, que me había quedado en una casa y que me habían llevado al hospital.

La última vez que Alexia entró en crisis iba pasando cerca de la guardería. Iba en el carro con su mamá cuando vio varias patrullas pasar a alta velocidad con las sirenas encendidas.

Se tiró al piso del vehículo, Zulema se orilló y trató de tranquilizarla. Alexia le preguntaba si veía a los niños que iban en las cajas de las patrullas, que iban dormidos. Estaba alucinando, estaba recordando el 5 de junio.

En el último año, Alexia ha ido dejando de tener ataques de pánico cuando suenan las sirenas o el timbre del recreo. Desde que convive todos los días con Jesusito en el mismo salón de clases, la vida de la niña ha ido mejorando.

Ahora le gusta cantar canciones rancheras, juega con su perro en casa y poco a poco ha ido contando todo lo que vio ese día del incendio en la guardería.