Hermosillo (Redacción).- Después de darse a conocer este lunes a través del noticiero #Reporte100 casos de víctimas que han sido extorsionadas por una pareja que les aborda en la calle, les engaña, droga (al contacto), controla y roba, un caso más levanta la voz a través del mismo noticiero.

En esta ocasión es una mujer de 68 años de edad, quien prefiere omitir su nombre por motivos de seguridad, y quien en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100 narra de propia voz cómo es que a ella la engañaron, drogaron y le robaron la cantidad de 130 mil pesos en septiembre del año pasado.

"El primero de septiembre de 2016 yo andaba en la tienda de Coppel ubicada a un lado de Wal-Mart y al salir se me acerca una señora con la sombrilla y me tapa el sol y me dice 'ay qué bueno que la encuentro traigo un problema y quisiera que me ayudara'.

"Yo seguí caminando y ya cerca del carro me acerco a la sombra y me empieza a platicar que andaba buscando a un licenciado que no encontró y (me dijo) 'me urge ver a un licenciado, yo no soy de aquí, vengo de Estados Unidos y hace unos días estuve con mi jefa, y al estarla esperando compré un cachito y fíjese que me salió premiado pero no lo puedo cambiar porque no soy de aquí y no tengo papeles', en eso venía pasando un señor chapito morenito, con lentes de vidrio transparentes, y le dijo 'venga, venga señor usted me va a poder ayudar', y ahí fue donde me empezó a sobar (a mí) los brazos, en ese momento automáticamente fijé mi mirada al piso y ya como que no supe de mí", narró.

La sexagenaria contó que, una vez estando el hombre ahí, quien le había dicho que era contador, empezó a platicar con la otra mujer.

"Sacó luego luego su celular el señor y marcaron a Lotería y confirmó que la cantidad era de 15 millones (de pesos) que supuestamente la mujer se había ganado… Cuando está uno en ese lapso siente una necesidad de ayudar a esa gente", aseveró.

"A mí me convencieron de acudir al banco (HSBC) en Plaza Girasol", dijo, "a sacar mi dinero, 116 mil pesos saqué".

Explicó que mientras ella retiraba su dinero, la mujer se fue a sentar a comer a la zona de restaurantes, mientras que el señor intentaba entrar al Office Depot, lugares que tienen cámaras de vigilancia, que grabaron a los delincuentes.

"Cuando yo salgo ya como que estaban desesperados, nos fuimos al carro otra vez y la mujer no paraba de hablar… en el carro agarra el dinero él, y todavía me sacan lo que tengo en la bolsa que sumó 130 (mil pesos) en total… ella nunca se sentó enfrente, siempre estuvo atrás, ella guarda el dinero en el sobre y según ella lo guardó debajo del asiento", dijo.

Después de ahí, la víctima dijo que los extorsionadores se comenzaron a mostrar nerviosos, y fue cuando le pidieron que se dirigiera a una casa de cambio ubicada sobre el bulevar solidaridad.

"Metí mi carro en una casa de cambio que tiene tierra… En ese momento me dice el señor 'ahí va a dejar la señora sus sobres debajo del asiento, no tenga pendiente ahorita venimos', se bajan y ahí me quedo", relató.

Fue en ese momento cuando, dijo, terminó llamándole a uno de sus hijos y a su vez cayendo en cuenta de lo sucedido; llamó a la Policía, ésta acudió y levantó el reporte correspondiente, sin embargo, hasta la fecha siguen sin esclarecer y resolver el caso.

"Tengo imágenes, ya las presenté a las autoridades, hice dos demandas… Nunca salen de ahí los papeles, nunca los envían a ninguna otra oficina, a ningún otro departamento, después yo también fui atando cabos, una cosa por aquí una cosa por acá… a la mujer me la encontré en Coppel otra vez, la vi de lejos y me puse muy nerviosa, yo iba con mi nieta me puse muy nerviosa, ella pasó a pagar y le dije a mi hija tómale fotos, pero al desocuparse ella de pagar caminó y ya estaba esperando un señor como comandante y se fueron juntos”, concluyó.

Cabe mencionar que con este testimonio, ya suman tres los casos que Uniradio Noticias ha dado a conocer en menos de una semana.