Denuncian nueva modalidad de robo en Hermosillo

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Hay una nueva modalidad de robo a personas en Hermosillo, donde sujetos al parecer traen una sustancia en sus manos y drogan a la víctima al tocarla. Esto le pasó a una señora de la tercera edad el 24 de mayo. Su hija contó lo sucedido a través de un audio que se difundió en redes sociales.

Platicó para Uniradio Noticias sobre los hechos, además que interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Justicia estatal este 25 de mayo, recurso jurídico que fue confirmado por la dependencia.

La mujer, quien por seguridad prefirió omitir su nombre y el de su madre, comentó que personal de la Fiscalía le informó que hay cuatro denuncias por esta misma modalidad de hurto.

A la una de la tarde del miércoles, la señora salía del Laboratorio Ramos ubicado en el complejo médico Proyecto Vado del Río. Se le acercó una mujer, de quien se desconoce la identidad, pidiéndole que la ayudara con dinero ya que acababa de recibir una llamada telefónica y que supuestamente se había ganado un premio de la Lotería Nacional.

La afectada le dijo a la mujer que no traían dinero. Sin embargo, esta última le suplicó con lágrimas que la apoyara y que tenía poco radicando en Hermosillo. Por el lugar pasaba un señor, quien se detuvo porque la mujer le habló para pedirle dinero. El hombre contestó que no traía consigo dinero y se identificó como contador del Hospital CIMA.

Sin embargo, la mujer le insistió al varón que la ayudara a convencer a la perjudicada para que le entregara dinero. Mientras los dos hacían labor de convencimiento, señaló que la presunta abrazó a la víctima tocándole el cuello con sus manos. Inmediatamente la afectada empezó a marearse, a sentirse rara, a “viajarse”, “en las nubes", pero nunca perdió el conocimiento.

El señor habló a un número telefónico que la mujer le proporcionó donde supuestamente le decían que en verdad se ganó un premio. Del otro lado de la llamada se escucharon personas.

“Le pasan el teléfono a mi mamá. Escucha a una persona en la llamada de que se ganó un premio”, mencionó.

La señora accede a entregarles dinero, con la condición de que el hombre también apoyaría económicamente.

“Mi mamá se los lleva en su carro. La convencen de ir a sacar el dinero de su pensión por maestra que le depositan en Inbursa”, dijo.

En el transcurso del trayecto a una sucursal de la institución financiera, la pareja le pregunta a la afectada si tiene joyas, pero le responde que no le gustan los accesorios y menos de valor.

Al llegar a Inbursa trata de retirar dinero en un cajero automático, pero la máquina le rechaza la función. La pareja le pregunta que si tiene créditos en otros bancos o en tiendas departamentales y la afectada les responde que sí.

Los tres se dirigen a Banco Azteca y la víctima retira 9 mil pesos. Pero los presuntos insisten a la señora si tiene más créditos en otros negocios y la afectada les contesta que Coppel, para lo cual se trasladan a una sucursal de esta tienda departamental y hace dos retiros, uno de 38 mil 500 pesos y el otro de 30 mil 500.

“De ahí, se la llevan a la salida a Kino por el García Morales. Me dijo mi mamá que pasaron el puente del Quiroga con García Morales. Para ese momento yo estaba como loca porque mi mamá no me contestaba el celular porque a esa hora come en mi casa. El celular me empezó a mandar a buzón”, narró.

Los tres se detuvieron en un Oxxo del bulevar García Morales a petición del hombre y la mujer, con el pretexto de comprar unas hojas que necesitaba para hacer un trámite para el depósito del dinero a la Lotería Nacional. La pareja desciende del auto y supuestamente los 78 mil pesos todavía los tenía en su poder la afectada, adentro de un sobre que colocó a un lado de ella al interior de su carro.

El hombre y la mujer le comentaron que los esperara en el vehículo y que volverían rápido. Transcurrió el tiempo, se desconoce cuánto, pero la víctima consideró que habían tardado mucho en regresar. Bajó del automóvil e ingresó a la tienda de autoservicio a buscar a la pareja pero no los encontró. Se dirigió al carro para buscar el dinero y ya no estaba.

La afectada dentro de sus mareos encendió su auto para dirigirse a la casa de su hija, en ese momento se percató que eran las seis de la tarde.

Comentó que al ver a su mamá extraña en su comportamiento le preguntó lo que pasaba y su madre le narró la situación de robo y extorsión que sufrió.

Una vez que supo el hecho, habló al 911 para solicitar ayuda. Elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte y levantaron la declaración. Al día siguiente acudió a la Fiscalía estatal a interponer la denuncia correspondiente.