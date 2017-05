Miembros del Comité de Selección no deben militar en partidos: Palafox

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Ningún integrante del Comité de Selección debe estar afiliado a un partido político, opinó David Palafox Celaya, diputado presidente de la Comisión Anticorrupción.

En la lista de los 25 aspirantes a integrar el comité que elegirá a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tres militan en el PRI y en el Panal: Gabriel Baldenebro Patrón, Alejandrina Salcido Tapia y Luz Mercedes León Ruiz, quienes omitieron dicha información en su currículum.

“Ante esa situación y ante esos hallazgos, creo que nosotros los diputados tenemos que ponernos muy atentos y no cometer ningún error, creo que esto puede ser considerado como una omisión, no le vamos a poner ahorita el calificativo si fue con intención o no, sin embargo, es algo que nosotros tenemos que estudiar”, expuso.