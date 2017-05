Materiales de parabuses son buenos, falta transparencia: Especialistas

Hermosillo (Redacción).- Los materiales utilizados para la construcción de los parabuses son caros porque son de buena calidad, pero desde un principio a las autoridades les hizo falta mayor transparencia en el proyecto, aseveraron los especialistas Víctor Peña y Rogelio Cota Estévez.

El doctor en Políticas Públicas y el secretario del Colegio de Arquitectos de Hermosillo, durante una mesa de análisis sobre el tema en el noticiero de #Reporte100 con Juan Carlos Zúñiga, dijeron que hay poca información para realizar un dictamen, puesto que las autoridades han informado sobre el costo general de cada caseta pero sin desglosar los gastos.

“Han hecho ejercicio de decir que cada caseta cuesta 486 mil pesos (…) Yo no he visto los precios de catálogo de conceptos, me imagino yo que no está mal porque es muy complicado el documento, porque es un documento técnico que (por tanto) se somete a Contraloría y auditoría”, precisó el arquitecto Rogelio Cota Estévez.

Ambos especialistas coincidieron en que es necesaria la práctica de la comunicación por parte de las autoridades para informar de forma adecuada a los ciudadanos.

“Cuando hablamos de transparencia más allá de solicitudes lo que debería de haber es este ejercicio de comunicación para que las dudas no se conviertan en estas ‘olas’ (de especulaciones) y que éstas no obliguen a tener una reacción más fuerte (...) No es un tema de partidos, pero con las reacciones de esto pareciera que se está en el preámbulo electoral”, comentó Víctor Peña.

El doctor en Políticas Públicas dijo que es necesario que las autoridades municipales fomenten una estrategia de transparencia proactiva.

“Hay expedientes técnicos que no cualquiera les puede entender y al no poderle entender se abre una serie de especulaciones (…) Eso puede permear porque no hay una actitud proactiva por parte de la autoridad porque si tú sabes que son obras a la vista y además son vistosas y tienes una historia en tu administración de temas, lo que tú debes de hacer, es traducir esta información y darla a conocer”, recalcó Peña.