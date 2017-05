Proyectan modificar Ley de Transporte para regular a Uber

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que son los congresos estatales los responsables de regular a Uber, en el Congreso del Estado proyectan modificaciones a la Ley de Transporte, aseveró el diputado Javier Villarreal Gámez.

“Revisar la Ley de Transporte, una adición, donde se pudiera hablar en un capítulo especial de los Uber, pero, repito, incluyendo sanciones más efectivas para aquellas que no cumplan, si no cumplen con el reglamento, seguramente no van a querer cumplir con la ley tampoco, pero ya implicará que la ley tenga sanciones más contundentes”, aseveró.

En tanto, Javier Dagnino Escobosa, también integrante de la Comisión de Transporte, comentó que dicha iniciativa puede darse sin afectar a los taxistas.