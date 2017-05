Hermosillo (Redacción).- Luego de que se diera a conocer a través de un video, el pasado fin de semana, sobre la detención de los cuatro jóvenes involucrados en el asesinato del enfermero Martín Pacheco, Rodolfo Montes de Oca explicó que no se encontraron pruebas suficientes para inculpar a quien se creía era el autor intelectual del homicidio.

El fiscal, en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, dijo que a pesar de ello, fueron las declaraciones de este presunto autor intelectual las que encaminaron a las autoridades hacia los autores materiales ya detenidos.

“El sábado (un día antes del asesinato de Martín), por la mañana hubo un problema con un aparato celular propiedad del hoy occiso, él (enfermero) le daba persecución a varias personas que él consideraba que le habían robado el aparato, (tanto el guardia del HIES como un agente ministerial) se percatan de esa persecución, y en ese momento logran detener a dos jóvenes que iban llevando el aparato y se reúne un grupo ahí.

"En eso llegan los refuerzos de los menores que se estaban deteniendo y se genera una situación donde se escucha por parte de los menores, del acusador del hoy occiso, que (Martín) podría tener (sufrir) consecuencias, desde ese momento pensamos que él era el autor intelectual”, explicó Montes de Oca.

Sin embargo manifestó no tener el vínculo donde el presunto autor intelectual pudo haber instruido a los autores materiales sobre el asesinato del enfermero.

“Se fue tomando en cuenta esa circunstancia, no tenemos hasta este momento la prueba contundente de que él haya llamado e instruido a realizar el crimen, sin embargo la relación con los autores materiales es lo que nos llevó a estos últimos”, precisó.

En cuanto a alguna investigación abierta sobre el elemento policiaco que no levantó el Informe Policial Homologado en el primer ataque que recibió el enfermero, y sobre el hospital por no haber puesto la denuncia correspondiente del caso, dijo no descartarla sin embargo en este momento se encuentran concentrados en la acusación de las personas que se detuvieron y están en proceso.