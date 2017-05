Hermosillo (Redacción).- Luego de que Diana Coronado Gutiérrez presentara una petición de información al director de la Policía Municipal con respecto al incremento de la violencia en la ciudad, ésta sigue sin tener respuesta.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, la abogada dijo que ya ha pasado una semana y tres días y aún sigue sin haber resultados por parte de las autoridades, por lo cual acudirá con un Juez de Distrito.

“No, no me han contestado, como era de esperarse, lo que sigue es que como ese documento lo presenté en ejercicio a mi derecho de petición, en estos días, hoy o mañana dependiendo del cúmulo de mi trabajo, voy a comparecer ante el Juez de Distrito para manifestarle que hice la petición y no me han contestado”, precisó.

Recordó que en este documento realizó alrededor de 20 preguntas donde las más destacadas son sobre la sectorización de la ciudad, cómo se encuentran repartidos los elementos policiacos, cuántos son, cómo es que se distribuyen los rondines y cada qué tanto tiempo, a qué tantas personas detienen y cuántas de esas se procesan, entre otras.