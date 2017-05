Hermosillo (Redacción).- El enfermero que fue asesinado días después de haber denunciado la agresión con machete que sufrió por menores de edad, se quejaba de la inseguridad que prevalece en el sector donde vivía.

Dos días después de la agresión que sufrió, Martín Pacheco concedió una entrevista a Juan Carlos Zúñiga para Reporte 100, donde desde el hospital narró los hechos de los que fue víctima.

Con impotencia y coraje, exigió a las autoridades que hicieran algo y reprendieran de alguna forma a sus agresores.

“Venían acosándome, yo nunca me imaginé que trajeran un machete, venían buscándome pleito (porque no les quise dar dinero) cuando quise abrir la puerta me aventó un machetazo que iba a mi cabeza, yo metí la mano y me hirió, ya como pude yo abrí, no había nadie que me auxiliara, quise agarrar una piedra y no pude porque como me lesionaron los tendones y estaba sangrando la piedra se me resbalaba”, contó.

Dijo sentirse con mucha impotencia y coraje ya que las autoridades no han hecho nada con respecto a estos casos, lo que da mayor seguridad a los agresores para seguir actuando como lo hacen.

“Esa es la impotencia. Que las autoridades hagan algo, porque los oficiales ni siquiera los buscaron, ni aun así viéndome las heridas, pero que no hubiera sido un hijo de ellos o un hermano porque entonces sí hubieran sacado la pistola y hubieran ido a buscarlos”.

Casi dos semanas después de estos hechos, Martín fue asesinado presuntamente por quienes lo agredieron en esa ocasión.