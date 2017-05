Exige enfermero atacado con machete que autoridades hagan algo

Hermosillo (Redacción).- Debido a que sus atacantes fueron menores de edad, Martín Pacheco, enfermero del Isssteson lesionado de un machetazo en muñeca y brazo, exige a las autoridades que hagan algo y reprendan de alguna forma a los agresores.

Narró que el pasado miércoles por la noche, un grupo de seis adolescentes le pidieron dinero y al negarse a darles lo que le pedían sacaron un machete y comenzaron a herirlo.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, el agredido comento, vía telefónica desde el hospital, lo sucedido a las afueras de una tienda de conveniencia ubicada en Reforma y Avenida Ocho.

“Venían acosándome, yo nunca me imaginé que trajeran un machete, venían buscándome pleito (porque no les quise dar dinero) cuando quise abrir la puerta me aventó un machetazo que iba a mi cabeza, yo metí la mano y me hirió, ya como pude yo abrí, no había nadie que me auxiliara, quise agarrar una piedra y no pude porque como me lesionaron los tendones y estaba sangrando la piedra se me resbalaba”, contó.

Dijo que al verlo molesto, los adolescentes se echaron a correr, y que en ese momento iba pasando una patrulla a la cual pidió auxilio y le comentó lo sucedido.

“Pasó un policía de tránsito y le dije, y me dijo ahorita va a venir otra unidad… pero ni siquiera se quedó a cuidarme ahí, porque los chamacos estaban en la otra calle… Se fue y ya al ratito llegó otra patrulla y me dijo ‘pues desgraciadamente no podemos hacer nada muchacho porque son menores de edad’”, detalló.

Dijo sentirse con mucha impotencia y coraje ya que las autoridades no han hecho nada con respecto a estos casos, lo cual da mayor seguridad a los agresores para seguir actuando como lo hacen.

“Esa es la impotencia. Que las autoridades hagan algo, porque los oficiales ni siquiera los buscaron, ni aun así viéndome las heridas, pero que no hubiera sido un hijo de ellos o un hermano porque entonces sí hubieran sacado la pistola y hubieran ido a buscarlos”

“No sé si las autoridades puedan hacer algo porque ya han navajeado a gente, están asaltando y están haciendo lo que les da la gana… pues la verdad es mucha impotencia lo que queda… No los puedes agarrar ni amarrar, porque te acusan de que los quieres secuestrar… me dañaron los tendones”, destacó.

Asimismo informó que en este momento ya cuenta con los datos de su agresor y por tanto ya interpondrá una denuncia en su contra.