Jubilados y pensionados se manifiestan en Isssteson

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Alrededor de 70 jubilados y pensionados del Isssteson se manifestaron la mañana de este jueves frente a las instalaciones de la institución porque no han recibido un aumento del 4% en sus pagos, acordado a finales de 2015.

María Jesús Huerta, una de las pensionadas afectadas, explicó que todos los trabajadores jubilados pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes) recibirían por concepto de despensa un 4% más a su ingreso.

"Y esto es un problema nada más, hay otros mucho más graves, como los descuentos de nosotros que no están pagando a las financieras, yo terminé de pagar y supuestamente todavía le debo 30 mil pesos, vengo a reclamar y me dicen que no tienen dinero", dijo.

El subdirector de prestaciones económicas del Isssteson, Jorge Alberto Gastélum López, atendió a los manifestantes y les prometió que en media hora quedaría el pago completo de enero a mayo, monto que asciende a 28 millones de pesos.