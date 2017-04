Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Hace 30 años, en el Día del Niño, los papás solían regalar a sus hijos pelotas, yoyos, trompos o canicas, mientras que ahora buscan juguetes más sofisticados como videojuegos.

Mía Nicole es una niña de 9 años y comparte que su principal entretenimiento en casa es jugar Xbox y utilizar este aparato para ver películas infantiles en Netflix.

"En mi casa tengo un Xbox y lo uso para ver netflix, también tengo un juego de lanchas que me gusta, me divierto mucho, también me compraron uno de Minecraft pero ese ya casi no lo juego", expresó la niña.

Su papá Nicolás señaló que entre su generación y la de su hija ha habido un gran cambio pues hoy la moda son los juguetes tecnológicos.

"El regalo de nosotros eran las pelotas de futbol, de beisbol, algo para jugar en la calle, también los yoyos o los trompos nos entretenían mucho", confesó.

En las jugueterías de Hermosillo esta semana el flujo de clientes incrementó un 50 por ciento, afirmó Iván Padilla, el encargado de una juguetería del Centro, pues es tradición llevar un regalo a los pequeños en el Día del Niño.