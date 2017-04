Premia Uber a su chofer del aÃ±o en Hermosillo

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Jesús Alberto Dórame Mazón, de 50 años de edad, es el chofer Uber del Año en Hermosillo.

Como premio recibirá el próximo martes un vehículo Vision, color blanco, marca Dogde, modelo 2017.

Su reconocimiento se debe porque en los últimos 10 meses ofreció su servicio de Uber a 8 mil 412 personas, cifra récord en esta capital.

Es casado desde hace 31 años. Tiene tres hijos de 30, 24 y 15 años. Es abuelo de un varón. Su familia es su mayor felicidad.

A principios de 2016, Dórame Mazón fue despedido como empleado de una cremería. En ese tiempo, su hijo laboraba como chofer de Uber. El vehículo que conducía era propiedad de un particular, pues él era empleado del dueño del auto, contó.

Sin embargo su hijo duró poco tiempo y le sugirió a su papá que se quedara en su lugar.

Y así fue, Don Jesús empezó a trabajar como chofer de Uber en junio del año pasado.

Ha laborado hasta 17 horas al día. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una jornada agotadora, consideró. Sus compañeros generalmente laboran hasta 13 horas.

Durante el horario de trabajo, dijo, se da tiempo para ir a su casa a desayunar alrededor de las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde regresa a su hogar para disfrutar de la comida.

"Es cuestión que a uno le guste la manejada de autos. Lo disfruta y te diviertes", resaltó.

Platicó que ya tiene clientes que frecuentemente lo piden a través de la aplicación de Uber para trasladarlos a sus destinos.

Su familia está contenta por ser elegido por la empresa Uber como el mejor chofer del año. Lo alientan a que siga mejorando.

"Me siento feliz. No creía en la noticia que me gané un carro. Mi familia me dice que es la recompensa por el sacrificio que he hecho por tantas horas de trabajo", expresó.

Dejará de trabajar para el propietario del automóvil que actualmente opera, y en su lugar será su propio dueño al operar como socio Uber en el vehículo Vision que se ganó.

De esta manera todas las ganancias serán para Don Jesús.